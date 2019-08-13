"Выкинуть все из головы": в Динамо рассказали, что нужно для победы над Брюгге

Александр Хацкевич и Жерсон Родригес - об ответном матче квалификации Лиги чемпионов.

Главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич и нападающий Жерсон Родригес рассказали, за счет чего планируют побеждать "Брюгге" в ответном матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов.

Слова представителей "Динамо" приводит официальный сайт киевлян.

"Психологически мы готовы, футболистам необходимо выкинуть все из головы и сосредоточиться на "Брюгге". Это уже шестой матч за короткий промежуток времени. Мы должны проявить характер и силу воли, иначе победить будет сложно", - сказал Хацкевич, комментируя психологическое состояние команды после поражений от "Брюгге" и "Шахтера".

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"Как сыграем, в два форварда или нет - увидите. Да, нам нужно забивать, но нельзя забывать и про оборону. Есть варианты и выбор", - также отметил тренер.

Родригес подчеркнул, что "Динамо" должно сконцентрироваться на атаке:

"Мы должны быть сконцентрированы с первой минуты и до последней. Будет тяжелая игра. Думаю, судьба матча будет решаться на последних минутах. Мы должны идти вперед и максимально атаковать. Мы должны забить первыми, а потом еще один гол и не пропустить".

Ответная встреча команд пройдет сегодня, 13 августа. Начало - в 20:30. В прямом эфире игру покажет телеканал "2+2".

В первой встрече "Динамо", напомним, проиграло со счетом 0:1.

УНИАН ранее также сообщал о том, что четверть "Олимпийского" будет закрыта на матче "Динамо" - "Брюгге".