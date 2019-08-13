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Динамо - Брюгге - 3:3: видео матча

20:16, 13 августа 2019
Футбол
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В Бельгии Динамо проиграло со счетом 0:1 / фото: ФК Динамо Киев

13 августа в ответном матче третьего отборочного раунда Лиги чемпионов "Динамо" принимало "Брюгге". Встреча проходила на НСК "Олимпийский" в Киеве.

Лига чемпионов, квалификация, третий раунд

Динамо - Брюгге - 3:3 (первая игра - 0:1)

Голы: Буяльский, 6, Шепелев, 50, Мехеле, 90+5 (автогол) - Дели, 38, Вормер, 88, Опенда, 90+6

"Динамо": Бойко, Кендзера, Бурда, Кадар, Миколенко, Буяльский, Шепелев (Соль, 83), Андриевский, Цыганков, Родригес, Вербич (Беседин, 68)

"Брюгге": Миньоле, Мата, Мехеле, Дели, Соболь, Вормер, Ритс, Ванакен, Тау, Окереке (Опенда, 81), Бонавентуре (Диатта, 52)

Предупреждения: Миколенко, Кадар, Бурда - Окереке, Ванакен

Удаления: Бурда, 84 (вторая желтая) - Тау, 86 (вторая желтая)

Видео матча

Football Hub

Гол Буяльского

Гол Дели

Гол Шепелева

Гол Вормера

Автогол Мехеле

Гол Опенды

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Теги: #Динамо#Лига чемпионов#квалификация Лиги чемпионов