Динамо - Брюгге - 3:3: видео матча

Киевляне провели ответный матч третьего раунда квалификации ЛЧ.

13 августа в ответном матче третьего отборочного раунда Лиги чемпионов "Динамо" принимало "Брюгге". Встреча проходила на НСК "Олимпийский" в Киеве. Лига чемпионов, квалификация, третий раунд Динамо - Брюгге - 3:3 (первая игра - 0:1) Голы: Буяльский, 6, Шепелев, 50, Мехеле, 90+5 (автогол) - Дели, 38, Вормер, 88, Опенда, 90+6 "Динамо": Бойко, Кендзера, Бурда, Кадар, Миколенко, Буяльский, Шепелев (Соль, 83), Андриевский, Цыганков, Родригес, Вербич (Беседин, 68) "Брюгге": Миньоле, Мата, Мехеле, Дели, Соболь, Вормер, Ритс, Ванакен, Тау, Окереке (Опенда, 81), Бонавентуре (Диатта, 52) Предупреждения: Миколенко, Кадар, Бурда - Окереке, Ванакен Удаления: Бурда, 84 (вторая желтая) - Тау, 86 (вторая желтая) Видео матча Football Hub Гол Буяльского Гол Дели Гол Шепелева Гол Вормера Автогол Мехеле Гол Опенды

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