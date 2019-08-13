Динамо - Брюгге - 3:3: видео матча
13 августа в ответном матче третьего отборочного раунда Лиги чемпионов "Динамо" принимало "Брюгге". Встреча проходила на НСК "Олимпийский" в Киеве.
Лига чемпионов, квалификация, третий раунд
Динамо - Брюгге - 3:3 (первая игра - 0:1)
Голы: Буяльский, 6, Шепелев, 50, Мехеле, 90+5 (автогол) - Дели, 38, Вормер, 88, Опенда, 90+6
"Динамо": Бойко, Кендзера, Бурда, Кадар, Миколенко, Буяльский, Шепелев (Соль, 83), Андриевский, Цыганков, Родригес, Вербич (Беседин, 68)
"Брюгге": Миньоле, Мата, Мехеле, Дели, Соболь, Вормер, Ритс, Ванакен, Тау, Окереке (Опенда, 81), Бонавентуре (Диатта, 52)
Предупреждения: Миколенко, Кадар, Бурда - Окереке, Ванакен
Удаления: Бурда, 84 (вторая желтая) - Тау, 86 (вторая желтая)
Видео матча
Football Hub
Гол Буяльского
Гол Дели
Гол Шепелева
Гол Вормера
Автогол Мехеле
Гол Опенды