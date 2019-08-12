Четверть Олимпийского будет закрыта на матче Динамо - Брюгге

Киевский клуб был наказан УЕФА.

Четвертая часть НСК "Олимпийский" будет закрыта на матче киевского "Динамо" против "Брюгге" 13 августа в рамках третьего раунда квалификации Лиги чемпионов.

Об этом сообщила пресс-служба украинского клуба.

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Такое решение принял УЕФА из-за поведения болельщиков во время поединка 1/16 финала прошлого розыгрыша Лиги Европы против "Олимпиакоса" (1:0).

Будут закрыты сразу 22 сектора - с 41-го по 62-й. На них могли разместиться 18 тысяч зрителей - это четверть всей арены.

Поединок начнется в 20:30.

Первая встреча команд в Бельгии завершилась победой хозяев со счетом 1:0. Единственный мяч хозяева забили с пенальти после нарушения правил в исполнении Александра Караваева.

УНИАН также сообщал о том, что "Динамо" узнало потенциальных соперников по плей-офф квалификации Лиги чемпионов.