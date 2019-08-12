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"В ближайшие дни или часы": Лунин близок к переходу из Реала в другой испанский клуб

14:05, 12 августа 2019
Футбол
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Лунин пока не нужен Реалу / фото: УАФ

Об этом сообщило авторитетное издание Marca.

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По информации источника, знаменитый экс-футболист Роналдо, который является президентом "Вальядолида", находится в хороших отношениях с главной правления "Реала" Флорентино Пересом, поэтому сделке ничто не помешает.

Более того, об аренде 20-летнего украинца "может быть объявлено уже в ближайшие дни или даже часы", утверждает издание.

В настоящий момент основным голкипером "Вальядолида" является 30-летний испанец Жорди Масип, который в прошлом сезоне провел 35 матчей и пропустил 45 голов. Команда заняла 16-е место в Примере.

Лунин прошлый сезон провел на правах аренды в "Леганесе". По итогам чемпионата мира-2019 U-20 украинец был признан лучшим голкипером турнира.

УНИАН ранее сообщал, что Лунин рассказал, сколько денег тратит за месяц.

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Теги: #футбол#Реал#трансферы#Андрей Лунин