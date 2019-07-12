"Не знаю, куда их девать": вратарь сборной Украины рассказал, сколько денег тратит за месяц (видео)

Голкипер "Реала" Андрей Лунин подробно рассказал о своих расходах.

Вратарь мадридского "Реала" и сборной Украины Андрей Лунин признался, сколько денег тратит в месяц.

Об этом Лунин рассказал в рамках проекта "ОТДУШИВДУШУ" на YouTube.

По словам голкипера, в среднем в месяц у него уходит шесть тысяч евро.

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"Тысяч шесть евро выходит в месяц, это с арендой. В полторы тысячи полностью обходится квартира. Машину заправляю два раза в месяц по 70 евро. Раз в неделю мы с девушкой выбираемся в ресторан - 120-150 евро на двоих. Четыре раза в месяц - это 600.

На питание уходит пару тысяч евро в месяц. На базе я не завтракаю, только обедаю там. В "Леганесе" это было обязательным, они контролируют питание. А ужинаю дома. А полторушечка на вещи какие-то. Понравилось - захотел и взял. Все", - сказал Лунин.

Голкипер также отметил, что не знает, куда девать деньги и рассказал о том, какую машину хочет купить:

"Я не знаю, куда можно деньги девать. Машины я себе каждый месяц не покупаю. Купил себе Infiniti, сезон на ней отъездил - в восторге, кайфую, мне нравится. Может быть, я хочу себе взять со вторых рук Infiniti FX-37".

УНИАН ранее также сообщал о том, что главный конкурент Лунина хочет покинуть "Реал".