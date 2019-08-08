Заря разошлась миром с болгарским ЦСКА в Лиге Европы (видео)

Команды обменялись голами в Софии.

В четверг, 8 августа, на стадионе "Васил Левски" в Софии прошел первый матч третьего раунда квалификации Лиги Европы между местным ЦСКА и луганской "Зарей".

Поединок завершился вничью - 1:1.

Болгары сумели забить быстрый гол на 13-й минуте: фланговую атаку точным ударом в верхний угол ворот завершил бразилец Эвандро.

Перед самым перерывом украинцы получили право пробить пенальти. Юрченко отдавал передачу в штрафную на Хомченовского, а защитник ЦСКА остановил мяч рукой. Наказание исполнил сам Юрченко, переиграв голкипера с точки.

На старте второго тайма "Заря" могла выходить вперед, но Иванисеня на дальней штанге с метра отправил мяч выше ворот после скидки от Будковского. В середине второго тайма за луганчан дебютировал арендованный у "Динамо" форвард Назарий Русин, но отличиться он не сумел.

ЦСКА - "Заря" - 1:1

Голы: Эвандро, 13 - Юрченко, 45 (с пенальти)

ЦСКА: Черняускас, Занев, Томас, Альбентоса, Джеферсон (Соломон, 77), Малинов, Бикел, Туритсов (Фаббрини, 63), Эвандро (Кэри, 83), Родригеш, Соу

"Заря": Шевченко, Тымчик, Вернидуб, Абу Ханна, Михайличенко, Кочергин, Иванисеня (Арвеладзе), Лунев (Леднев, 66), Юрченко (Русин, 66), Будковский, Хомченовский

Предупреждения: Бикел, Малинов, Фаббрини - Тымчик, Абу Ханна

Гол Эвандро

Гол Юрченко

Ответный матч пройдет в Запорожье 15 августа.

УНИАН ранее сообщал, что "Мариуполь" сыграл вничью с нидерландским АЗ в Одессе.