Заря и Днепр-1 поделили очки во втором туре УПЛ

Команды обменялись голами.

Состоялся очередной поединок второго тура украинской Премьер-лиги, в котором луганская "Заря" принимала "Днепр-1".

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В добавленное время первого тайма счет открыли гости: Когут выиграл борьбу на втором этаже после подачи углового и отправил мяч под перекладину.

После перерыва луганчане владели преимуществом и смогли реализовать его на 70-й минуте, когда Кочергин получил пас от Михайличенко и мощным ударом поразил ворота Клищука.

Таким образом, обе команды набрали по четыре очка и занимают 4-5 места в турнирной таблице УПЛ.

"Заря" - "Днепр-1" - 1:1

Голы: Кочергин, 70 - Когут, 45+3

"Заря": Шевченко, Тымчик, Вернидуб, Чеберко, Михайличенко, Иванисеня, Кочергин, Юрченко, Хомченовский (Лунев, 62), Будковский, Громов (Леднев, 80)

"Днепр-1": Клищук, Сафронов, Лопыренок (Гуйе, 78), Логинов, Полевой, Батагов, Когут, Булеца (Вакулко, 67), Назаренко (Снижко, 90+3), Чичиков, Супряга

Предупреждения: Вернидуб, Хомченовский, Чеберко - Сафронов, Батагов, Назаренко, Когут, Клищук

УНИАН ранее сообщал, что "Шахтер" разгромил "Карпаты".