Заря и Днепр-1 поделили очки во втором туре УПЛ
Состоялся очередной поединок второго тура украинской Премьер-лиги, в котором луганская "Заря" принимала "Днепр-1".
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В добавленное время первого тайма счет открыли гости: Когут выиграл борьбу на втором этаже после подачи углового и отправил мяч под перекладину.
После перерыва луганчане владели преимуществом и смогли реализовать его на 70-й минуте, когда Кочергин получил пас от Михайличенко и мощным ударом поразил ворота Клищука.
Таким образом, обе команды набрали по четыре очка и занимают 4-5 места в турнирной таблице УПЛ.
"Заря" - "Днепр-1" - 1:1
Голы: Кочергин, 70 - Когут, 45+3
"Заря": Шевченко, Тымчик, Вернидуб, Чеберко, Михайличенко, Иванисеня, Кочергин, Юрченко, Хомченовский (Лунев, 62), Будковский, Громов (Леднев, 80)
"Днепр-1": Клищук, Сафронов, Лопыренок (Гуйе, 78), Логинов, Полевой, Батагов, Когут, Булеца (Вакулко, 67), Назаренко (Снижко, 90+3), Чичиков, Супряга
Предупреждения: Вернидуб, Хомченовский, Чеберко - Сафронов, Батагов, Назаренко, Когут, Клищук
УНИАН ранее сообщал, что "Шахтер" разгромил "Карпаты".