С новичком, но без трех украинцев: Динамо отправилось на матч Лиги чемпионов в Бельгию

В Бельгию в составе "Динамо" полетело 22 футболиста.

Киевское "Динамо" 5 августа отправилось в Брюгге, где проведет матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов против местного "Брюгге".

Об этом сообщает dynamo.kiev.ua.

В состав делегации вошли 22 футболиста. Вместе с "Динамо" на игру не полетели украинцы Николай Шапаренко, Георгий Цитаишвили и Денис Попов, а также датчанин Миккель Дуэлунд. В то же время в составе "Динамо" есть новичок команды Жерсон Родригес.

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Вратари: Георгий Бущан, Денис Бойко, Руслан Нещерет.

Защитники: Никита Бурда, Тамаш Кадар, Томаш Кендзера, Виталий Миколенко, Артем Шабанов, Йосип Пиварич.

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Мохаммед Кадири, Беньямин Вербич, Владимир Шепелев, Виктор Цыганков, Александр Андриевский, Денис Гармаш, Александр Караваев, Виталий Буяльский, Карлос де Пена.

Нападающие: Фран Соль, Артем Беседин, Жерсон Родригес.

В заявку на матч войдут 18 футболистов.

Матч "Брюгге" - "Динамо" состоится 6 августа. Начало встречи - в 21.30. В прямом эфире игру покажет телеканал "2+2".

УНИАН ранее также сообщал о том, что перед матчами с "Динамо" "Брюгге" усилился известным голкипером.