Соперник Динамо в Лиге чемпионов усилился известным вратарем

Новичком бельгийского "Брюгге" стал Симон Миньоле.

Бельгийский "Брюгге" объявил о трансфере голкипера "Ливерпуля" Симона Миньоле.

Об этом сообщает официальный сайт "Брюгге".

31-летний Миньоле успешно прошел медобследование и подписал контракт, который рассчитан на пять лет.

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Напомним, Миньоле был игроком "Ливерпуля" с 2013 года. Ранее в АПЛ он также выступал за "Сандерленд".

Таким образом, бельгийский голкипер имеет шансы помочь "Брюгге" в противостоянии с киевским "Динамо" в рамках квалификации Лиги чемпионов.

Первый матч между "Брюгге" и "Динамо" пройдет 6 августа, а ответная игра - 13 августа. В прямом эфире показывать поединки будет телеканал "2+2".

УНИАН ранее также опубликовал прогноз букмекеров на противостояние "Брюгге" и "Динамо".