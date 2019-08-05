Соперник Динамо в Лиге чемпионов усилился известным вратарем
09:32, 05 августа 2019Футбол
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Новичком бельгийского "Брюгге" стал Симон Миньоле.
Симон Миньоле усилил Брюгге / фото: twitter.com/ClubBrugge
Бельгийский "Брюгге" объявил о трансфере голкипера "Ливерпуля" Симона Миньоле.
Об этом сообщает официальный сайт "Брюгге".
31-летний Миньоле успешно прошел медобследование и подписал контракт, который рассчитан на пять лет.
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Напомним, Миньоле был игроком "Ливерпуля" с 2013 года. Ранее в АПЛ он также выступал за "Сандерленд".
Таким образом, бельгийский голкипер имеет шансы помочь "Брюгге" в противостоянии с киевским "Динамо" в рамках квалификации Лиги чемпионов.
Первый матч между "Брюгге" и "Динамо" пройдет 6 августа, а ответная игра - 13 августа. В прямом эфире показывать поединки будет телеканал "2+2".
УНИАН ранее также опубликовал прогноз букмекеров на противостояние "Брюгге" и "Динамо".
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