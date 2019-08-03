Премьер-лига: Десна одержала домашнюю победу (видео)

Клуб из Чернигова на своем поле обыграл полтавскую "Ворсклу".

Во втором туре украинской Премьер-лиги "Десна" в Чернигове принимала "Ворсклу".

На 19-й минуте красивым ударом в дальний угол хозяев вывел вперед Владислав Калитвинцев.

А на 79-й минуте после ошибки защитника "Ворсклы" Дениса Чеснакова отличился Александр Филиппов.

"Десна" набрала первые 3 очка в текущем чемпионате, у "Ворсклы" остается 0 очков.

"Десна" - "Ворскла" - 2:0

Голы: Калитвинцев, 19, Филиппов, 79

"Десна": Паст, Д. Фаворов, Имереков, Гитченко, Мостовой, Богданов, Огиря, Кузик (Картушов, 46), А. Фаворов, Калитвинцев (Конопля, 87), Филиппов.

"Ворскла": Ткаченко, Пердута, Чеснаков, Мартыненко, Кане, Скляр (Коломоец, 76), Петрович (Челядин, 86), Габелок, Васин, Шехич, Артур (Ребенок, 68).

УНИАН также сообщал о том, что в рамках второго тура УПЛ "Мариуполь" обыграл "Александрию".