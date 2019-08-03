Мариуполь обыграл бронзового призера УПЛ

Мариупольский клуб одержал первую победу в новом сезоне.

В стартовом матче второго тура украинской Премьер-лиги "Мариуполь" принимал "Александрию". Хозяева поля обыграли бронзового призера минувшего розыгрыша УПЛ.

Все голы были забиты в концовке встречи. На 77-й минуте Руслан Фомин с пенальти открыл счет, а на 84-й минуте голом после сольного прохода отметился Владислав Вакула.

Уже в добавленное ко второму тайму время "Александрия" забила гол престижа - Артем Ситало замкнул подачу с левого фланга.

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Таким образом, "Мариуполь" набрал первые три очка в новом сезоне, а "Александрия" потерпела второе поражение кряду.

"Мариуполь" - "Александрия" - 2:1

Голы: Фомин, 78 (с пенальти), Вакула, 84 - Ситало, 90+5.

"Мариуполь": Худжамов, Кирюханцев, Чоботенко, Яворский, Быков, Федорчук, Чех, Чурко (Дава, 85), Мишнев (Топалов, 75), Вакула, Фомин (Кащук, 81).

"Александрия": Панькив, Пашаев, Бабогло, Бухал, Мирошниченко, Гречишкин, Ковалец, Банада, Лучкевич (Ситало, 80), Безбородько, Третьяков (Шастал, 43).

УНИАН ранее также сообщал о том, где смотреть матчи второго тура УПЛ.