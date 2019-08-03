Месси на три месяца отстранили от матчей за сборную Аргентины

Нападающий наказан за критику Южноамериканской конфедерации футбола.

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси получил трехмесячную дисквалификацию за свои заявления о коррупции в Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) в ходе Кубка Америки-2019.

Об этом сообщает официальный сайт КОНМЕБОЛ.

Кроме того, на Месси наложен штраф в размере 50 тысяч евро.

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Нападающий может подать апелляцию на данное решение в течение семи дней.

Стоит отметить, что в ближайшие три месяца у сборной Аргентины запланированы только товарищеские матчи. В сентябре Месси не сможет сыграть против сборных Мексики и Чили, а в октябре против сборной Германии.

Напомним, Месси не только раскритиковал КОНМЕБОЛ, но также не появился на церемонии награждения после матча за бронзовые медали.

Как сообщал УНИАН, Месси также пропустит первый матч сборной Аргентины в отборе на ЧМ-2022 из-за красной карточки, полученной в матче Кубка Америки.