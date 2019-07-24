Месси получил дисквалификацию и штраф за красную карточку в матче Кубка Америки

Аргентинский нападающий пропустит первый матч отбора на чемпионат мира-2022.

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси наказан штрафом и дисквалификацией за красную карточку, полученную в матче Кубка Америки-2019 против сборной Чили.

Как сообщает tycsports.com со ссылкой на официальное заявление Южноамериканской конфедерации футбола, Месси заплатит 1500 долларов штрафа, а также пропустит один официальный матч.

Таким образом, нападающий не сыграет в стартовом матче сборной Аргентины в отборе на ЧМ-2022.

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Напомним, в матче за третье место против Чили Месси был удален после стычки с чилийцем Гари Меделем.

Что касается высказываний Месси о коррупции в южноамериканском футболе, то вердикт по данному эпизоду пока не вынесен. Ожидается, что он будет озвучен как минимум через пятнадцать дней.

Как сообщал УНИАН, за критику руководства Южноамериканской конфедерации футбола Месси может получить длительную дисквалификацию.