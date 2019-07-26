УПЛ: стало известно, сколько команд вылетит и повысится в классе по итогам сезона

Утверждена система ротации команд между украинской Премьер-лигой и Первой лигой.

Украинская ассоциация футбола утвердила систему ротации команд между УПЛ и Первой лигой по итогам сезона 2019-2020.

Об этом сообщает официальный сайт УАФ.

В связи с расширением УПЛ до четырнадцати команд, начиная с сезона 2020-2021, исполкомом УАФ был утвержден вариант ротации клубов, при котором Премьер-лигу покинет одна команда, а из Первой лиги повысятся в классе сразу три коллектива.

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Команда, которая по итогам сезона займет в УПЛ двенадцатое место, напрямую вылетит в Первую лигу. В то же время тройка призеров Первой лиги также напрямую выйдет в УПЛ. Таким образом, стыковых матчей не будет.

Как сообщал УНИАН, ранее в УПЛ утвердили формат расширения чемпионата на ближайшие два года. В сезоне 2020-2021 в Премьер-лиге сыграет четырнадцать команд, а в сезоне 2021-2022 - шестнадцать.