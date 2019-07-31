Днепр-1 - Олимпик: видео трансляция матча УПЛ

В первом туре чемпионата Украины "Днепр-1" будет принимать "Олимпик".

В рамках первого тура украинской Премьер-лиги на "Днепр-Арене" пройдет матч между "Днепром-1" и "Олимпиком".

Смотрите на УНИАН онлайн видео трансляцию матча "Днепр-1" - "Олимпик".

Стартовый свисток прозвучит в 19.00.

Плеер с видеотрансляцией будет доступен перед началом матча.

"Днепр-1", напомним, по итогам прошлого сезона повысился в классе, завоевав путевку в УПЛ. "Олимпик" в минувшем чемпионате финишировал на девятом месте.

Букмекеры в этой игре отдают предпочтение хозяевам поля. На победу "Днепра-1" дается коэффициент 1,88, на ничейный результат - 3,45, а на гостевой успех "Олимпика" - 4,30.

УНИАН ранее также сообщал о том, что перед стартом сезона "Олимпик" усилили шесть футболистов.