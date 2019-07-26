Клуб украинской Премьер-лиги подписал шестерых новичков

Донецкий "Олимпик" усилился перед стартом нового сезона.

Донецкий "Олимпик" перед стартом нового сезона объявил о подписании шестерых футболистов.

Об этом сообщает официальный сайт "Олимпика".

Новичками команды стали три украинца: воспитанники "Карпат" вратарь Герман Пеньков и хавбек Тарас Завийский, а также экс-защитник "Черноморца" Иван Трубочкин.

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Также к команде присоединились три легионера. Это бразильцы Луис Фернандо и Фабиньо, которые перешли в "Олимпик" из харьковского "Металлиста-1925", а также нигерийский защитник Алию Ауду Абубакар, предыдущим клубом которого был белорусский "Слуцк".

Контракты с 23-летним Фернандо и 23-летним Фабиньо подписаны на три года, с 26-летним Трубочкиным, 25-летним Пеньковым и 24-летним Завийским - на два года. Сроки соглашения с 23-летним Абубакаром не называются.

Отметим, что "Олимпик" стартует в УПЛ 31 июля выездным матчем против "Днепра-1".

УНИАН ранее также сообщал о том, что состав луганской "Зари" усилил Владлен Юрченко.