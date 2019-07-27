"Мы обоср*лись": капитан Реала эмоционально отреагировал на разгромное поражение в дерби

Серхио Рамос выразил мнение, что Реал не имеет права проигрывать таким образом.

Капитан "Реала" Серхио Рамос прокомментировал разгромное поражение от "Атлетико" (3:7) в рамках Международного кубка чемпионов.

Слова Рамоса приводит Marca.

"Ужасное ощущение. Контрольные матчи нужны для того, чтобы набрать форму. Мы восприняли игру как товарищескую, они - нет. Счет слишком крупный. Мы обоср*лись. Проигрывать можно по-всякому, но только не так. Очень плохой результат", - сказал Рамос.

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"Это очень плохой результат. Мы облажались в дерби против принципиального соперника. Игроки "Атлетико" вышли на этот матч с таким настроем, будто это был финал. Они превзошли нас в интенсивности и отлично реализовывали моменты", - добавил испанец.

При этом Рамос подчеркнул, что делать какие-либо выводы пока рано:

"Наши амбиции остаются прежними. Сейчас мы начнем все с начала, забыв прошлый сезон. Делать выводы пока слишком рано, нужно продолжать работать и сохранять хороший настрой".

УНИАН ранее также сообщал о том, что звезда "Реала" Гарет Бэйл может перейти в китайский клуб.