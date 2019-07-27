цей матеріал доступний українською

"Мы обоср*лись": капитан Реала эмоционально отреагировал на разгромное поражение в дерби

13:34, 27 июля 2019
Футбол
567 0
Серхио Рамос призвал не спешить с выводами / фото: Marca

Слова Рамоса приводит Marca.

"Ужасное ощущение. Контрольные матчи нужны для того, чтобы набрать форму. Мы восприняли игру как товарищескую, они - нет. Счет слишком крупный. Мы обоср*лись. Проигрывать можно по-всякому, но только не так. Очень плохой результат", - сказал Рамос.

Читайте такжеАтлетико разгромил Реал в сверхрезультативном матче (видео)

"Это очень плохой результат. Мы облажались в дерби против принципиального соперника. Игроки "Атлетико" вышли на этот матч с таким настроем, будто это был финал. Они превзошли нас в интенсивности и отлично реализовывали моменты", - добавил испанец.

При этом Рамос подчеркнул, что делать какие-либо выводы пока рано:

"Наши амбиции остаются прежними. Сейчас мы начнем все с начала, забыв прошлый сезон. Делать выводы пока слишком рано, нужно продолжать работать и сохранять хороший настрой".

УНИАН ранее также сообщал о том, что звезда "Реала" Гарет Бэйл может перейти в китайский клуб.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Реал#Атлетико Мадрид#Международный Кубок чемпионов#Серхио Рамос