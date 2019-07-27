22 миллиона в год: звездный футболист Реала может перейти в китайский клуб
09:47, 27 июля 2019Футбол
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Гарет Бэйл близок к переезду в чемпионат Китая.
Гарет Бэйл / REUTERS
Валлийский нападающий "Реала" Гарет Бэйл может продолжить карьеру в Китае.
Как сообщает Marca, Бэйл близок к переходу в китайский "Цзянсу Сунин", который готов предложить футболисту контракт на три сезона. По данному соглашению валлиец будет зарабатывать 22 миллиона евро в год.
Отмечается, что сторонам остается уладить финальные детали контракта.
При этом пока неизвестно, какую компенсацию получит за игрока "Реал".
Напомним, 30-летний Бэйл является игроком "Реала" с 2013 года.
Как сообщал УНИАН, ранее главный тренер "Реала" Зинедин Зидан заявил, что валлиец покинет мадридский клуб.
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