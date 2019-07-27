22 миллиона в год: звездный футболист Реала может перейти в китайский клуб

Гарет Бэйл близок к переезду в чемпионат Китая.

Валлийский нападающий "Реала" Гарет Бэйл может продолжить карьеру в Китае.

Как сообщает Marca, Бэйл близок к переходу в китайский "Цзянсу Сунин", который готов предложить футболисту контракт на три сезона. По данному соглашению валлиец будет зарабатывать 22 миллиона евро в год.

Отмечается, что сторонам остается уладить финальные детали контракта.

При этом пока неизвестно, какую компенсацию получит за игрока "Реал".

Напомним, 30-летний Бэйл является игроком "Реала" с 2013 года.

Как сообщал УНИАН, ранее главный тренер "Реала" Зинедин Зидан заявил, что валлиец покинет мадридский клуб.