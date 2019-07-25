Сборная Украины ухудшила позицию в рейтинге ФИФА

"Желто-синие" в последнее время не проводили матчи.

Сборная Украины в обновленном рейтинге ФИФА опустилась на одну строчку.

Рейтинг был опубликован 25 июля на официальном сайте ФИФА.

Подопечные Андрея Шевченко переместились с 24-й на 25-ю строчку. За последние полтора месяца украинцы не провели ни одного официального матча.

Лидерство сохранила команда Бельгии. Бразилия после победы на Кубке Америки обошла Францию и стала второй, а Колумбия вошла в первую десятку.

Топ-10 рейтинга ФИФА

1 (-). Бельгия – 1746 очков

2 (3). Бразилия – 1726

3 (2). Франция – 1718

4 (-). Англия – 1652

5 (8). Уругвай – 1637

6 (5). Португалия – 1631

7 (6). Хорватия – 1625

8 (13) Колумбия – 1622

9 (7). Испания – 1617

10 (11) Аргентина – 1610

...25 (24). Украина – 1513

УНИАН также сообщал о том, что Андрей Шевченко вышел на первое место в рейтинге тренеров сборной Украины.