Сборная Украины ухудшила позицию в рейтинге ФИФА
Сборная Украины в обновленном рейтинге ФИФА опустилась на одну строчку.
Рейтинг был опубликован 25 июля на официальном сайте ФИФА.
Подопечные Андрея Шевченко переместились с 24-й на 25-ю строчку. За последние полтора месяца украинцы не провели ни одного официального матча.
Лидерство сохранила команда Бельгии. Бразилия после победы на Кубке Америки обошла Францию и стала второй, а Колумбия вошла в первую десятку.
Топ-10 рейтинга ФИФА
1 (-). Бельгия – 1746 очков
2 (3). Бразилия – 1726
3 (2). Франция – 1718
4 (-). Англия – 1652
5 (8). Уругвай – 1637
6 (5). Португалия – 1631
7 (6). Хорватия – 1625
8 (13) Колумбия – 1622
9 (7). Испания – 1617
10 (11) Аргентина – 1610
...25 (24). Украина – 1513
УНИАН также сообщал о том, что Андрей Шевченко вышел на первое место в рейтинге тренеров сборной Украины.