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Шевченко вышел на первое место в рейтинге тренеров сборной Украины

13:24, 13 июня 2019
Футбол
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Андрей Шевченко в рейтинге тренеров обошел Михаила Фоменко / фото: УАФ

Об этом сообщает "Команда №1".

Под руководством Шевченко сборная Украины набрала 66,7% от максимально возможного количества очков.

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До матчей отбора на Евро-2020 против сборных Сербии и Люксембурга экс-футболист "Динамо", "Милана" и "Челси" делил первое место с Михаилом Фоменко, у которого 62,5% набранных очков. На третьем месте - Алексей Михайличенко (61,1%).

Стоит отметить, что Шевченко пока не руководил командой в финальных турнирах чемпионатов Европы и мира, в отличие от Фоменко и Олега Блохина, у которого 53,54% набранных очков.

Если же учитывать и официальные, и товарищеские игры, то на первом месте Фоменко (70, 27% очков), на втором - Михайличенко (65,08%), а Шевченко - на третьем (64,2%).

Напомним, в июньских матчах Украина разгромила Сербию со счетом 5:0 и обыграла Люксембург со счетом 1:0.

Как сообщал УНИАН, ранее Шевченко назвал единственную претензию к игрокам по итогам матча с Люксембургом.

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Теги: #сборная Украины#Андрей Шевченко