Шевченко вышел на первое место в рейтинге тренеров сборной Украины

У легенды украинского футбола - лучший процент набранных очков в официальных матчах.

Андрей Шевченко вышел на чистое первое место в рейтинге всех тренеров сборной Украины по проценту набранных очков в официальных играх.

Об этом сообщает "Команда №1".

Под руководством Шевченко сборная Украины набрала 66,7% от максимально возможного количества очков.

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До матчей отбора на Евро-2020 против сборных Сербии и Люксембурга экс-футболист "Динамо", "Милана" и "Челси" делил первое место с Михаилом Фоменко, у которого 62,5% набранных очков. На третьем месте - Алексей Михайличенко (61,1%).

Стоит отметить, что Шевченко пока не руководил командой в финальных турнирах чемпионатов Европы и мира, в отличие от Фоменко и Олега Блохина, у которого 53,54% набранных очков.

Если же учитывать и официальные, и товарищеские игры, то на первом месте Фоменко (70, 27% очков), на втором - Михайличенко (65,08%), а Шевченко - на третьем (64,2%).

Напомним, в июньских матчах Украина разгромила Сербию со счетом 5:0 и обыграла Люксембург со счетом 1:0.

Как сообщал УНИАН, ранее Шевченко назвал единственную претензию к игрокам по итогам матча с Люксембургом.