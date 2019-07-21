Porsche в гараже и патриотический мангал: экс-игрок сборной Украины Ротань показал свой дом (видео)

Главный тренер молодежной сборной Украины вместе с семьей провел экскурсию по дому.

Экс-полузащитник сборной Украины Руслан Ротань показал свой дом в Днепре.

Для YouTube-канала FOOTBOOM Руслан Ротань вместе с супругой Кристиной, а также детьми Мирославой, Захаром и Доминикой провели экскурсию по дому.

"В зале мы бездельничаем. Дети здесь играют в PlayStation, а папа смотрит футбол. Книги читаем, кофе пьем... Когда прохладно - топим камин", - отметил Ротань.

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Комната сына Ротаня, который занимается футболом, оформлена в футбольной тематике. Старшая дочь Мирослава похвасталась комнатой в розовых тонах, кроватью-машиной, а также своими платьями.

Ротань также показал игровую комнату детей, кухню, двор дома и свой Porsche в гараже.

Интересно, что во дворе у экс-футболиста есть мангал, который называют "Кремль в огне" (на видео - на 15:18). На стенке мангала написано "Слава Україні!".

Напомним, на данный момент Ротань возглавляет молодежную сборную Украины.

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