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Клубы Премьер-лиги не поддержали расширение чемпионата со следующего сезона

16:40, 18 июля 2019
Футбол
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Клубы не поддержали инициативу УАФ / фото: ffu.ua

Об этом сообщил журналист Игорь Бурбас.

Таким образом, клубы не поддержали формат, который предложила Украинская ассоциация футбола (УАФ). Следовательно, в следующем сезоне элитный дивизион чемпионата Украины останется неизменным и будет состоять из 12 участников.

Резкое расширение турнира состоится уже в сезоне-2021/22, когда количество команд увеличится до 16-ти.

Украинская Премьер-лига существует в формате 12 клубов с 2016 года, когда произошло сокращение на двух участников. Команды проводят два круга, после чего формируются две "шестерки". Первая борется за титул и зону еврокубков, а вторая - за выживание.

Новый сезон в украинском футболе будет открыт 28 июля матчем за Суперкубок Украины в Одессе между "Динамо" и "Шахтером".

Ранее УНИАН сообщал, что стали известны формат и даты проведения Кубка Украины-2019/20.

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Теги: #футбол#УПЛ#УАФ