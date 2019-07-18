Клубы Премьер-лиги не поддержали расширение чемпионата со следующего сезона

При этом с сезона-2021/22 турнир будет резко расширен до 16 команд.

Представители клубов украинской Премьер-лиги на общем собрании проголосовали против расширения чемпионата в сезоне 2020/21 до 14 клубов.

Об этом сообщил журналист Игорь Бурбас.

Клуби не підтримали ініціативу щодо розширення УПЛ до 14 команд. На загальних зборах затвердили, що наступного сезону залишиться формат з 12-тьма учасниками з подальшим розподілом на 6-ки. А от через сезон (2021/22) відбудеться збільшення кількості клубів в еліті одразу до 16. — Igor Burbas (@iburbas) 18 июля 2019 г.

Таким образом, клубы не поддержали формат, который предложила Украинская ассоциация футбола (УАФ). Следовательно, в следующем сезоне элитный дивизион чемпионата Украины останется неизменным и будет состоять из 12 участников.

Резкое расширение турнира состоится уже в сезоне-2021/22, когда количество команд увеличится до 16-ти.

Украинская Премьер-лига существует в формате 12 клубов с 2016 года, когда произошло сокращение на двух участников. Команды проводят два круга, после чего формируются две "шестерки". Первая борется за титул и зону еврокубков, а вторая - за выживание.

Новый сезон в украинском футболе будет открыт 28 июля матчем за Суперкубок Украины в Одессе между "Динамо" и "Шахтером".

Ранее УНИАН сообщал, что стали известны формат и даты проведения Кубка Украины-2019/20.