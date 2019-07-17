Новая жизнь: осужденные футболисты сборной России сыграли в футбол за решеткой (видео)
16:52, 17 июля 2019Футбол
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В колонии у спортсменов появилась возможность вновь прикоснуться к мячу.
Мамаев и Кокорин отбывают срок в колонии / фото: sports.ru
Российские футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, которые отбывают срок в колонии, сыграли в футбол за решеткой.
Видео данного факта появилось в сети.
Напомним, в мае оба футболиста были признаны виновными в побоях и хулиганстве. Кокорин приговорен к одному году и шести месяцам колонии общего режима, а Мамаев - к одному году и пяти месяцам.
В октябре прошлого года футболисты и их друзья устроили две драки в центре Москвы, в результате которых пострадало три человека: водитель ведущей "Первого канала", а также два российских чиновника.
УНИАН ранее сообщал, что "Зенит" включил в заявку на Лигу Европы Александра Кокорина.
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