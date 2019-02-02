Зенит включил в заявку на ЛЕ Ракицкого и задержанного за побои Кокорина

Украинский новичок может сыграть за российский клуб в плей-офф еврокубка.

Футбольный клуб «Зенит» сформировал и направил в УЕФА список игроков для участия в матчах плей-офф Лиги Европы.

В списке игроков 24 футболиста, сообщает официальный сайт клуба из Санкт-Петербурга.

В список, в частности, входят украинский защитник Ярослав Ракицкий и нападающий Александр Кокорин. Этот игрок известен тем, что осенью прошлого года вместе со своим другом, футболистом другого российского клуба "Краснодар" Павлом Мамаевым избили в Москве на улице водителя телеведущей Первого канала, а затем в кафе подрались с двумя чиновниками.

Кокорин и Мамаев сейчас находятся в СИЗО. Тем не менее, петербургский клуб внес в заявку своего игрока, который находится под следствием.

Первый матч в рамках 1/16 финала Лиги Европы УЕФА против турецкого «Фенербахче» сине-бело-голубые проведут 12 февраля в Стамбуле, ответный — 21 февраля в Петербурге на «Газпром Арене».