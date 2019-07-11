Шахтер потерпел первое поражение на сборе в Австрии (видео)

В рамках предсезонной подготовки "Шахтер" встречался с кипрским АПОЭЛом.

Донецкий "Шахтер" провел пятый контрольный матч на сборе в Австрии. Соперником чемпионов Украины был самый титулованный клуб Кипра АПОЭЛ.

Встреча завершилась минимальным поражением "Шахтера".

Единственный в матче гол был забит на 84-й минуте. Его автором стал шведский нападающий Линус Халлениус, который нанес точный удар головой.

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Это поражение стало для "горняков" первым на сборах в в Австрии. Ранее "Шахтер" одержал три победы при одной ничьей.

АПОЭЛ - "Шахтер" - 1:0

Гол: Халлениус (84)

"Шахтер": Пятов (Шевченко, 71), Исмаили (Сиприано, 71), Матвиенко, Хочолава (Бондарь, 67), Болбат (Бутко, 67), Степаненко (Пихаленок, 71), Патрик (Бланко Лещук, 79), Соломон (Тете, 46), Марлос (Фернандо, 71), Коваленко (Маркос Антонио, 62), Мораес (Сикан, 71)

Видео опубликовал официальный канал "Шахтера" в YouTube.

Как сообщал УНИАН, 8 июля "Шахтер" добыл две победы двух в контрольных матчах.