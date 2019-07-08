Максимальный результат: Шахтер добыл две победы за день (видео)

"Горняки" разобрались с сербами и австрийцами.

Чемпион Украины донецкий "Шахтер" 8 июля провел два контрольных матча на сборе в Австрии.

Видео опубликовал официальный канал "Шахтера" в YouTube.

В первом матче дня "горняки" разгромили сербский "Пролетер".

Встреча завершилась со счетом 3:0. Голами отметились Богдан Бутко, Алан Патрик и Виктор Коваленко, который реализовал пенальти.

"Шахтер" - "Пролетер" - 3:0

Голы: Бутко, 63, Алан Патрик, 69, Коваленко, 82 (с пенальти)

"Шахтер": Трубин (Пузанков, 73), Бутко, Бондарь, Матвиенко, Сиприано, Пихаленок (Танковский, 72), Фернандо (Додо, 64), Коваленко (к), Алан Патрик, Соломон, Бланко Лещук (Сикан, 60)

Во втором поединке дня подопечные Луиша Каштру встречались с бронзовым призером чемпионата Австрии "Вольфсбергом".

Итоговый счет поединка - 2:0. За дончан забивали Жуниор Мораес и Тете.

"Шахтер" - "Вольфсберг" - 2:0

Голы: Мораес, 5, Тете, 36

"Шахтер": Пятов (Шевченко, 46), Болбат (Додо, 78), Кривцов, Хочолоава, Исмаили, Степаненко, Тайсон, Марлос, Тете, Маркос Антонио (Танковский, 88), Мораес (Бланко-Лещук, 78).

Следующий матч на сборе "Шахтер" проведет 11 июля против кипрского АПОЭЛа.

Ранее УНИАН сообщал, что футболисты "Шахтера" сыграли в пинг-понг на отжимания.