"Столкнулись с гением": известный немецкий тренер рассказал о матче с Динамо Лобановского

Ральф Рангник был поражен действиями киевлян на поле.

Известный футболист и тренер, а ныне спортивный директор немецкого "Лейпцига" Ральф Рангник поделился воспоминаниями о том, как встретился с киевским "Динамо" во главе с Валерием Лобановским.

Специалист рассказал об этом для издания The Сoaches voice.

"У нас не было книг и упражнений. Даже словарного запаса для описания того, что происходит на поле. Но мы знали, что это было будущее.

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Тогда я был играющим тренером команды из шестого дивизиона чемпионата Германии. Мы были не очень хороши, но нам очень повезло - в холодный февральский день 1983 года мы случайно столкнулись с гением.

Киевскому "Динамо" легендарного тренера Валерия Лобановского нужен был легкий соперник для контрольной игры. Когда матч начался, я остановился, чтобы посчитать игроков соперника. Казалось, что их 13 или 14. Что-то пошло не так.

Раньше я играл против топ-команд, мы всегда проигрывали, но они давали нам время на передыку. "Динамо" было первой командой, которая оказывала давление систематически. Тогда я прозрел. Понял, что можно играть в совершенно другой футбол", - отметил Рангник.

Ранее УНИАН сообщал, что на форме "Динамо" появился автограф Лобановского.