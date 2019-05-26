Динамо представило новую форму (фото, видео)
18:19, 26 мая 2019Футбол
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Киевляне провели презентацию формы на следующий сезон на матче против "Львова".
Динамо вышло на матч против Львова в новой форме / фото: dynamo.kiev.ua
Киевское "Динамо" представило форму, в которой будет играть в сезоне 2019-2020.
Видеопретентация формы опубликована в аккаунте "Динамо" в Instagram.
Домашняя форма выполнена преимущественно в белых цветах с синими и желтыми вставками на рукавах, которые образуют флаг Украины. Выездная форма - синего цвета, но с двумя разными оттенками и также желтой вставкой на рукаве.
Под эмблемой "Динамо" на футболку нанесен автограф легендарного Валерия Лобановского.
Как сообщает dynamo.kiev.ua, киевляне вышли в новом комплекте на матч 31-го тура УПЛ против "Львова", а перед началом встречи прошла презентация формы с участием полузащитника "Динамо" Сергея Сидорчука и дочери Валерия Лобановского Светланы.
Сергей Сидорчук и Светлана Лобановская представили форму Динамо / фото: dynamo.kiev.ua
УНИАН также сообщал о том, что "Динамо" выиграло молодежный чемпионат Украины.
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