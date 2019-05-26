Динамо представило новую форму (фото, видео)

Киевляне провели презентацию формы на следующий сезон на матче против "Львова".

Киевское "Динамо" представило форму, в которой будет играть в сезоне 2019-2020.

Видеопретентация формы опубликована в аккаунте "Динамо" в Instagram.

Домашняя форма выполнена преимущественно в белых цветах с синими и желтыми вставками на рукавах, которые образуют флаг Украины. Выездная форма - синего цвета, но с двумя разными оттенками и также желтой вставкой на рукаве.

Под эмблемой "Динамо" на футболку нанесен автограф легендарного Валерия Лобановского.

Как сообщает dynamo.kiev.ua, киевляне вышли в новом комплекте на матч 31-го тура УПЛ против "Львова", а перед началом встречи прошла презентация формы с участием полузащитника "Динамо" Сергея Сидорчука и дочери Валерия Лобановского Светланы.

УНИАН также сообщал о том, что "Динамо" выиграло молодежный чемпионат Украины.