Футболист сборной Украины близок к переходу в бельгийский клуб
11:19, 02 июля 2019Футбол
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Защитник "Шахтера" Эдуард Соболь может продолжить карьеру в Бельгии.
Эдуард Соболь прошлый сезон провел в Чехии / фото: УАФ
Защитник "Шахтера" и сборной Украины Эдуард Соболь близок к переходу в бельгийский "Брюгге".
Об этом сообщает hln.be.
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Источник отмечает, что украинский футболист уже прибыл в Бельгию и в ближайшее время должен пройти медосмотр.
Контракт с Соболем будет подписан до конца текущей недели.
Напомним, прошлый сезон Соболь на правах аренды провел в составе чешского "Яблонца". На счету защитника 1 гол в 27 матчах.
"Брюгге" по итогам минувшего чемпионата Бельгии занял второе место и теперь сыграет в квалификации Лиги чемпионов.
УНИАН ранее также сообщал о том, что вратарь "Динамо" подписал контракт с клубом из Саудовской Аравии.
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