Футболист сборной Украины близок к переходу в бельгийский клуб

Защитник "Шахтера" Эдуард Соболь может продолжить карьеру в Бельгии.

Защитник "Шахтера" и сборной Украины Эдуард Соболь близок к переходу в бельгийский "Брюгге".

Об этом сообщает hln.be.

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Источник отмечает, что украинский футболист уже прибыл в Бельгию и в ближайшее время должен пройти медосмотр.

Контракт с Соболем будет подписан до конца текущей недели.

Напомним, прошлый сезон Соболь на правах аренды провел в составе чешского "Яблонца". На счету защитника 1 гол в 27 матчах.

"Брюгге" по итогам минувшего чемпионата Бельгии занял второе место и теперь сыграет в квалификации Лиги чемпионов.

УНИАН ранее также сообщал о том, что вратарь "Динамо" подписал контракт с клубом из Саудовской Аравии.