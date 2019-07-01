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Вратарь Динамо подписал контракт с клубом из Саудовской Аравии (фото)

20:23, 01 июля 2019
Футбол
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Коваль подписал контракт на три года / фото: fatehclub.com

Соглашение футболиста и клуба из Саудовской Аравии рассчитано на три года.

В прошлом сезоне вратарь уже выступал за "Аль-Фатех" на правах аренды. На его счету 29 матчей и 41 пропущенный гол. По итогам розыгрыша чемпионата он стал вторым в рейтинге самых эффективных вратарей чемпионата Саудовской Аравии.

Контракт 26-летнего Коваля с "Динамо" был рассчитан до лета следующего года.

Ранее УНИАН сообщал, что "Динамо" не взяло на сбор двух легионеров.

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Теги: #Динамо#трансферы