Сенегальский форвард не подошел: Динамо полетит в Австрию без двух легионеров
20:56, 29 июня 2019Футбол
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Киевляне берут на сбор 28 футболистов.
Матар Дийе принадлежит Олимпику / football.ua
Киевское "Динамо" полетит на тренировочный сбор в Австрию в составе 28 игроков.
Об этом сообщила пресс-служба клуба.
В списке футболистов отсутствует Миккель Дуэлунд - датчанин выступает на чемпионате Европы U-21. Он присоединится к команде позже.
Кроме того, с командой не полетят бразильский защитник Сидклей и форвард "Олимпика" Матар Дийе, который находился в "Динамо" на просмотре. Что касается бразильца, то он может вернуться на родину.
Команда вылетит на сбор завтра, 30 июня, а подготовка продлится две недели.
Ранее УНИАН сообщал, что "Динамо" назвало соперников по сбору в Австрии.
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