цей матеріал доступний українською

Сенегальский форвард не подошел: Динамо полетит в Австрию без двух легионеров

20:56, 29 июня 2019
Футбол
63 0
Матар Дийе принадлежит Олимпику / football.ua

Об этом сообщила пресс-служба клуба.

В списке футболистов отсутствует Миккель Дуэлунд - датчанин выступает на чемпионате Европы U-21. Он присоединится к команде позже.

Кроме того, с командой не полетят бразильский защитник Сидклей и форвард "Олимпика" Матар Дийе, который находился в "Динамо" на просмотре. Что касается бразильца, то он может вернуться на родину.

Команда вылетит на сбор завтра, 30 июня, а подготовка продлится две недели.

Ранее УНИАН сообщал, что "Динамо" назвало соперников по сбору в Австрии.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Динамо#футбол#УПЛ