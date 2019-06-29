Сенегальский форвард не подошел: Динамо полетит в Австрию без двух легионеров

Киевляне берут на сбор 28 футболистов.

Киевское "Динамо" полетит на тренировочный сбор в Австрию в составе 28 игроков.

Об этом сообщила пресс-служба клуба.

В списке футболистов отсутствует Миккель Дуэлунд - датчанин выступает на чемпионате Европы U-21. Он присоединится к команде позже.

Кроме того, с командой не полетят бразильский защитник Сидклей и форвард "Олимпика" Матар Дийе, который находился в "Динамо" на просмотре. Что касается бразильца, то он может вернуться на родину.

Команда вылетит на сбор завтра, 30 июня, а подготовка продлится две недели.

Ранее УНИАН сообщал, что "Динамо" назвало соперников по сбору в Австрии.