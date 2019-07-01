"Первый день": Ярмоленко начал подготовку к сезону в составе Вест Хэма (фото)
18:33, 01 июля 2019Футбол
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Украинский полузащитник вернулся из отпуска и возобновил тренировки.
Андрей Ярмоленко / REUTERS
Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко приступил к подготовке к новому сезону в составе английского "Вест Хэма".
Об этом хавбек сообщил в Instagram, опубликовав фото с подписью: "Первый день".
Ярмоленко вернулся из отпуска / фото: instagram.com/stories/yarmolenkoandrey
Стоит отметить, что осенью прошлого года футболист получил тяжелую травму и с октября на поле не выходил. Ярмоленко возобновил тренировки только в конце минувшего сезона.
Ярмоленко перешел в лондонский клуб летом прошлого года из дортмундской "Боруссии" за 20 миллионов евро.
В прошлом сезоне украинский хавбек провел 10 встреч во всех турнирах за "Вест Хэм", забив два гола и сделав одну голевую передачу.
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