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"Первый день": Ярмоленко начал подготовку к сезону в составе Вест Хэма (фото)

18:33, 01 июля 2019
Футбол
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Андрей Ярмоленко / REUTERS

Об этом хавбек сообщил в Instagram, опубликовав фото с подписью: "Первый день".

Ярмоленко вернулся из отпуска / фото: instagram.com/stories/yarmolenkoandrey

Стоит отметить, что осенью прошлого года футболист получил тяжелую травму и с октября на поле не выходил. Ярмоленко возобновил тренировки только в конце минувшего сезона.

Ярмоленко перешел в лондонский клуб летом прошлого года из дортмундской "Боруссии" за 20 миллионов евро.

В прошлом сезоне украинский хавбек провел 10 встреч во всех турнирах за "Вест Хэм", забив два гола и сделав одну голевую передачу.

Ранее УНИАН сообщал, что Коноплянка близок к переходу в турецкий клуб.

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Теги: #футбол#Андрей Ярмоленко#Вест Хэм