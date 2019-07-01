"Первый день": Ярмоленко начал подготовку к сезону в составе Вест Хэма (фото)

Украинский полузащитник вернулся из отпуска и возобновил тренировки.

Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко приступил к подготовке к новому сезону в составе английского "Вест Хэма".

Об этом хавбек сообщил в Instagram, опубликовав фото с подписью: "Первый день".

Стоит отметить, что осенью прошлого года футболист получил тяжелую травму и с октября на поле не выходил. Ярмоленко возобновил тренировки только в конце минувшего сезона.

Ярмоленко перешел в лондонский клуб летом прошлого года из дортмундской "Боруссии" за 20 миллионов евро.

В прошлом сезоне украинский хавбек провел 10 встреч во всех турнирах за "Вест Хэм", забив два гола и сделав одну голевую передачу.

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