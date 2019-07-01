В шаге от перехода: Коноплянка согласовал контракт с турецким грандом
11:30, 01 июля 2019Футбол
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Украинец может продолжить карьеру в "Бешикташе".
Евгений Коноплянка может уйти в турецкий клуб / superhaber.tv
Полузащитник "Шальке" и сборной Украины Евгений Коноплянка успешно провел переговоры с турецким "Бешикташем".
Об этом сообщило издание Duhuliye.
По информации источника, украинец согласовал условия контракта с турками и дал устное согласие на переход. При этом Евгений взял паузу, чтобы подождать другие варианты продолжения карьеры.
В прошедшем сезоне Коноплянка провел 21 матч во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 1 ассист. Чаще хавбек выходил на поле со скамейки запасных.
Ранее УНИАН сообщал, что в "Шальке" решили расстаться с Коноплянкой.
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