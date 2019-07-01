В шаге от перехода: Коноплянка согласовал контракт с турецким грандом

Украинец может продолжить карьеру в "Бешикташе".

Полузащитник "Шальке" и сборной Украины Евгений Коноплянка успешно провел переговоры с турецким "Бешикташем".

Об этом сообщило издание Duhuliye.

По информации источника, украинец согласовал условия контракта с турками и дал устное согласие на переход. При этом Евгений взял паузу, чтобы подождать другие варианты продолжения карьеры.

В прошедшем сезоне Коноплянка провел 21 матч во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 1 ассист. Чаще хавбек выходил на поле со скамейки запасных.

Ранее УНИАН сообщал, что в "Шальке" решили расстаться с Коноплянкой.