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В шаге от перехода: Коноплянка согласовал контракт с турецким грандом

11:30, 01 июля 2019
Футбол
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Евгений Коноплянка может уйти в турецкий клуб / superhaber.tv

Об этом сообщило издание Duhuliye.

По информации источника, украинец согласовал условия контракта с турками и дал устное согласие на переход. При этом Евгений взял паузу, чтобы подождать другие варианты продолжения карьеры.

В прошедшем сезоне Коноплянка провел 21 матч во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 1 ассист. Чаще хавбек выходил на поле со скамейки запасных.

Ранее УНИАН сообщал, что в "Шальке" решили расстаться с Коноплянкой.

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Теги: #футбол#Бешикташ#Шальке#Евгений Коноплянка