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Легендарный футболист "Манчестер Юнайтед" забил гол со своей половины поля (видео)

14:04, 27 июня 2019
Футбол
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Руни успешно выступает за океаном / фото: ESPN

Британский форвард, выступающий за команду "Ди Си Юнайтед", поразил ворота "Орландо Сити" ударом со своей половины поля.

Этот мяч стал единственным в матче и принес победу команде 33-летнего ветерана.

Обзор поединка с голом от экс-звезды "Манчестер Юнайтед" представил официальный YouTube-канал MLS.

Ранее УНИАН сообщал, что "Атлетико" согласовал рекордный трансфер в истории клуба.

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Теги: #футбол#Уэйн Руни