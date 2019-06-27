Легендарный футболист "Манчестер Юнайтед" забил гол со своей половины поля (видео)
14:04, 27 июня 2019Футбол
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Уэйн Руни отметился шедевральным ударом в чемпионате MLS.
Руни успешно выступает за океаном / фото: ESPN
Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Уэйн Руни отличился фантастическим голом в чемпионате MLS.
Британский форвард, выступающий за команду "Ди Си Юнайтед", поразил ворота "Орландо Сити" ударом со своей половины поля.
Этот мяч стал единственным в матче и принес победу команде 33-летнего ветерана.
Обзор поединка с голом от экс-звезды "Манчестер Юнайтед" представил официальный YouTube-канал MLS.
Ранее УНИАН сообщал, что "Атлетико" согласовал рекордный трансфер в истории клуба.
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