Легендарный футболист "Манчестер Юнайтед" забил гол со своей половины поля (видео)

Уэйн Руни отметился шедевральным ударом в чемпионате MLS.

Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Уэйн Руни отличился фантастическим голом в чемпионате MLS. Британский форвард, выступающий за команду "Ди Си Юнайтед", поразил ворота "Орландо Сити" ударом со своей половины поля. Этот мяч стал единственным в матче и принес победу команде 33-летнего ветерана. Обзор поединка с голом от экс-звезды "Манчестер Юнайтед" представил официальный YouTube-канал MLS. Ранее УНИАН сообщал, что "Атлетико" согласовал рекордный трансфер в истории клуба.

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