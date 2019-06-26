Только не Россия: известный украинский тренер намерен возглавить иностранный клуб

Юрий Вернидуб планирует вернуться к работе уже осенью.

Бывший главный тренер луганской "Зари" Юрий Вернидуб рассказал о планах на будущее.

"В данный момент мне нужен месяц-другой отдыха. Затем уже ближе к осени, после квалификационных матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы буду готов рассматривать варианты. Может быть, к октябрю снова начну работать.

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Для меня важно, чтобы клуб был амбициозным и, декларируя серьезные задачи, подкреплял их делами. Звонков из "Ювентуса" не жду, но, в принципе, открыт для любых предложений. Хотя варианты из России рассматривать не планирую. Пока между нашими странами ничего не изменится – так точно. А это, как мне кажется, в ближайшее время не произойдет", - заявил Вернидуб в интервью "Команда №1".

Юрий Вернидуб покинул луганскую "Зарю" после окончания сезона.

Ранее УНИАН сообщал, что луганчан возглавил Виктор Скрипник.