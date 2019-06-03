Известный украинский тренер возглавил Зарю
18:20, 03 июня 2019Футбол
336 0
Новым главным тренером луганского клуба стал Виктор Скрипник.
Виктор Скрипник ранее работал в Латвии и Германии / фото: ФК Рига
Луганская "Заря" объявила о назначении Виктора Скрипника на должность главного тренера команды.
Об этом сообщает официальный сайт луганского клуба.
Контракт с тренером подписан на три года.
Читайте такжеШахтер согласился отпустить Фонсеку в итальянский топ-клуб - СМИ
Предыдущим местом работы Скрипника была латвийская "Рига", с которой он выиграл чемпионат и Кубок Латвии. По итогам 2018 года украинец был признан лучшим тренером Латвии.
До этого Скрипник работал в "Вердере" - сперва с молодежной командой, а с 2014 по 2016 год - с основным составом.
Свою первую пресс-конференцию в качестве главного тренера "Зари" Скрипник даст 18 июля на стадионе "Славутич-Арена" в Запорожье.
Как сообщал УНИАН, ранее "Зарю" покинул Юрий Вернидуб, который возглавлял команду на протяжении девяти лет.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter