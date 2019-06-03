Известный украинский тренер возглавил Зарю

Новым главным тренером луганского клуба стал Виктор Скрипник.

Луганская "Заря" объявила о назначении Виктора Скрипника на должность главного тренера команды.

Об этом сообщает официальный сайт луганского клуба.

Контракт с тренером подписан на три года.

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Предыдущим местом работы Скрипника была латвийская "Рига", с которой он выиграл чемпионат и Кубок Латвии. По итогам 2018 года украинец был признан лучшим тренером Латвии.

До этого Скрипник работал в "Вердере" - сперва с молодежной командой, а с 2014 по 2016 год - с основным составом.

Свою первую пресс-конференцию в качестве главного тренера "Зари" Скрипник даст 18 июля на стадионе "Славутич-Арена" в Запорожье.

Как сообщал УНИАН, ранее "Зарю" покинул Юрий Вернидуб, который возглавлял команду на протяжении девяти лет.