Карпаты объявили о подписании бывшего футболиста Лацио

Хорватский защитник Франьо Прце переехал в Украину.

"Карпаты" официально объявили о подписании хорватского защитника Франьо Прце.

Контракт с 23-летним футболистом подписан на три года. Другие детали сделки не уточняются.

Прце является воспитанником "Хайдука". Также он выступал за "Лацио", "Салернитану", "Брешию", "Истру 1961" и "Омонию".

Последний свой матч игрок провел в феврале. Всего в минувшем сезоне хорват сыграл за "Омонию" 17 матчей и забил 1 гол. Прце может закрыть позиции в центре обороны и на левом фланге защиты.

Ранее УНИАН сообщал, что "Карпаты" определились с тренером на новый сезон.