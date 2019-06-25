цей матеріал доступний українською

Карпаты объявили о подписании бывшего футболиста Лацио

13:17, 25 июня 2019
Футбол
159 0
Хорват подписал контракт на три года / фото: ФК "Карпаты"

Контракт с 23-летним футболистом подписан на три года. Другие детали сделки не уточняются. 

Прце является воспитанником "Хайдука". Также он выступал за "Лацио", "Салернитану", "Брешию", "Истру 1961" и "Омонию".

Последний свой матч игрок провел в феврале. Всего в минувшем сезоне хорват сыграл за "Омонию" 17 матчей и забил 1 гол. Прце может закрыть позиции в центре обороны и на левом фланге защиты.

Ранее УНИАН сообщал, что "Карпаты" определились с тренером на новый сезон.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #футбол#Карпаты#УПЛ#трансферы