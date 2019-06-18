Карпаты определились с тренером на новый сезон

Александр Чижевский будет готовить команду к сезону 2019-2020.

Львовские "Карпаты" объявили о том, что Александр Чижевский продолжит возглавлять команду.

Об этом сообщает официальный сайт "Карпат".

Детали контракта с тренером не разглашаются. Позже будет объявлено, кто войдет в тренерский штаб Чижевского.

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48-летний Чижевский будет готовить команду к новому сезону, так как успешно зарекомендовал себя в концовке прошлого чемпионата Украины.

Тренер принял команду в мае после отставки Фабри Гонсалеса и сумел привести ее к победе в матче против "Арсенала-Киев", а также сохранению прописки в УПЛ - в переходных матчах львовяне были сильнее "Волыни" (0:0 и 3:1, которые затем были заменены на техническое поражение 3:0 для луцкого клуба).

Ранее УНИАН также сообщал о том, что был утвержден календарь первого круга УПЛ сезона 2019-2020.