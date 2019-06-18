Непростой соперник для Реброва: результаты жеребьевки первого раунда квалификации Лиги чемпионов

В первом отборочном раунде главного клубного турнира Европы сыграют 32 команды.

Состоялась жеребьевка первого раунда квалификации Лиги чемпионов 2019-2020.

О ее результатах сообщает официальный сайт УЕФА.

Своих первых соперников в ЛЧ узнали украинские тренеры Сергей Ребров и Роман Григорчук, которые возглавляют венгерский "Ференцварош" и казахстанскую "Астану" соответственно, а также полузащитник сборной Украины Марьян Швед, который перешел в шотландский "Селтик".

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"Ференцварошу" Реброва в соперник достался чемпион Болгарии "Лудогорец", который за последние пять лет дважды играл на групповой стадии ЛЧ. "Астана" встретится с чемпионом Румынии "ЧФР", а "Селтик" - с чемпионом Боснии и Герцеговины "Сараево".

Результаты жеребьевки

"Нымме Калью" (Эстония) - "Шкендия" (Македония)

"Судува" (Литва) - "Црвена звезда" (Сербия)

"Арарат" (Армения) - АИК (Швеция)

"Астана" (Казахстан) - ЧФР (Клуж, Румыния)

"Лудогорец" (Болгария) - "Ференцварош" (Венгрия)

"Партизани" (Албания) - "Карабах" (Азербайджан)

"Слован" (Братислава, Словакия) - "Сутьеска" (Черногория)

"Селтик" (Шотландия) - "Сараево" (Босния и Герцеговина)

"Шериф" (Молдова) - "Сабуртало" (Грузия)

"Дюделанж" (Люксембург) - "Валлетта" (Мальта)

"Линфилд" (Северная Ирландия) - "Русенборг" (Норвегия)

"Валюр" (Исландия) - "Марибор" (Словения)

"Дандолк" (Ирландия) - "Рига" (Латвия)

ТНС (Уэльс) - победить предварительного раунда

ХИК (Финляндия) - "Торсхавн" (Фарерские о-ва)

БАТЭ (Беларусь) - "Пяст" (Польша)

УНИАН ранее также сообщал о том, что победа "Челси" в Лиге Европы изменила расклад для "Динамо" в квалификации Лиги чемпионов.