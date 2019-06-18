Непростой соперник для Реброва: результаты жеребьевки первого раунда квалификации Лиги чемпионов
Состоялась жеребьевка первого раунда квалификации Лиги чемпионов 2019-2020.
О ее результатах сообщает официальный сайт УЕФА.
Своих первых соперников в ЛЧ узнали украинские тренеры Сергей Ребров и Роман Григорчук, которые возглавляют венгерский "Ференцварош" и казахстанскую "Астану" соответственно, а также полузащитник сборной Украины Марьян Швед, который перешел в шотландский "Селтик".
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"Ференцварошу" Реброва в соперник достался чемпион Болгарии "Лудогорец", который за последние пять лет дважды играл на групповой стадии ЛЧ. "Астана" встретится с чемпионом Румынии "ЧФР", а "Селтик" - с чемпионом Боснии и Герцеговины "Сараево".
Результаты жеребьевки
"Нымме Калью" (Эстония) - "Шкендия" (Македония)
"Судува" (Литва) - "Црвена звезда" (Сербия)
"Арарат" (Армения) - АИК (Швеция)
"Астана" (Казахстан) - ЧФР (Клуж, Румыния)
"Лудогорец" (Болгария) - "Ференцварош" (Венгрия)
"Партизани" (Албания) - "Карабах" (Азербайджан)
"Слован" (Братислава, Словакия) - "Сутьеска" (Черногория)
"Селтик" (Шотландия) - "Сараево" (Босния и Герцеговина)
"Шериф" (Молдова) - "Сабуртало" (Грузия)
"Дюделанж" (Люксембург) - "Валлетта" (Мальта)
"Линфилд" (Северная Ирландия) - "Русенборг" (Норвегия)
"Валюр" (Исландия) - "Марибор" (Словения)
"Дандолк" (Ирландия) - "Рига" (Латвия)
ТНС (Уэльс) - победить предварительного раунда
ХИК (Финляндия) - "Торсхавн" (Фарерские о-ва)
БАТЭ (Беларусь) - "Пяст" (Польша)
УНИАН ранее также сообщал о том, что победа "Челси" в Лиге Европы изменила расклад для "Динамо" в квалификации Лиги чемпионов.