"Чувствую себя обманутым": футболист сборной Украины откровенно высказался о возможном трансфере

Руслан Малиновский считает, что "Генк" препятствует его переходу в "Аталанту".

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский высказал свое недовольство тем, что бельгийский "Генк" не хочет продавать его итальянской "Аталанте".

Слова Малиновского приводит hln.be.

"Генк" нарушил свое обещание. У клуба есть предложение от "Аталанты" в размере 15 миллионов евро, но "Генк" отказывается вести переговоры. Эта сумма больше той, которую в прошлом году предлагала "Сельта". "Генк" хочет продать меня за 20 миллионов евро, но я считаю это необоснованным", - сказал Малиновский.

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Малиновский подчеркнул, что "Генк" обещал не препятствовать его трансферу летом:

"Год назад "Генк" попросил меня остаться и помочь команде с завоеванием чемпионства. При этом они обещали не препятствовать трансферу в этом году. В зимнее трансферное окно я мог перейти в "Рому", но отказался, потому что хотел сдержать свое обещание. Теперь клуб нарушает свое слово, и я чувствую себя обманутым. Мне 26 лет, я хочу играть на более высоком уровне. Ни один из фанатов "Генка" не осудит меня за это".

Украинец также сказал, что чувствует себя преданным:

"Я просто хочу красиво уйти из "Генка" и поблагодарить клуб за время, проведенное здесь. Но, видимо, клуб не хочет прощаться. Некоторые люди предупреждали меня, что так и будет, но я не хотел верить. Я сожалею об этой эмоциональной реакции, но я чувствую себя преданным".

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