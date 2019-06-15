Коноплянка согласился перейти в турецкий клуб - СМИ
12:02, 15 июня 2019Футбол
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Футболист сборной Украины может продолжить карьеру в "Фенербахче".
Евгений Коноплянка может покинуть Шальке / фото: twitter.com/s04
Вингер сборной Украины и немецкого "Шальке" Евгений Коноплянка согласился подписать контракт с турецким "Фенербахче".
Об этом сообщает hurriyet.com.tr.
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Отмечается, что Коноплянка готов принять предложение турецкого клуба и поставить подпись под трехлетним контрактом.
"Фенербахче" остается договориться о трансфере украинца с "Шальке". Издание отмечает, что сумма трансфера может составить 3-4 миллиона евро, учитывая то, что контракт Коноплянки с немецким клубом истечет через год.
По итогам чемпионата Турции "Фенербахче" занял шестое место и не пробился в еврокубки.
На счету Коноплянки в прошлом сезоне 21 матч, 1 гол и 1 ассист в составе "Шальке".
Как сообщал УНИАН, "Фенербахче" уже вступил в переговоры с "Шальке" по трансферу Коноплянки.
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