Стало известно, за какую сумму Шахтер отпустил Фонсеку в Рому
12:26, 13 июня 2019Футбол
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Президент "Шахтера" Ринат Ахметов назвал сумму компенсации за досрочное расторжение контракта.
Паулу Фонсека / REUTERS
Президент "Шахтера" Ринат Ахметов рассказал, какие отступные "Рома" заплатила донецкому клубу за переход Паулу Фонсеки.
Слова Ахметова приводит сайт телеканалов "Футбол 1/2".
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"Клуб заработал на уходе Фонсеки. Мы всегда зарабатываем, и это хорошо. У Паулу в контракте был пункт в 5 миллионов евро, но Рим был не готов платить 5 миллионов евро. По-моему, договорились на 1,5 миллиона евро", - сказал Ахметов.
Напомним, у Фонсеки оставался еще год контракта с "Шахтером", и "Роме" пришлось платить компенсацию.
Португальский тренер подписал контракт с итальянским клубом по схеме "2+1".
УНИАН также сообщал о том, что в "Шахтере" прокомментировали назначение нового тренера, которым стал португалец Луиш Каштру.
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