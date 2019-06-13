Стало известно, за какую сумму Шахтер отпустил Фонсеку в Рому

Президент "Шахтера" Ринат Ахметов назвал сумму компенсации за досрочное расторжение контракта.

Президент "Шахтера" Ринат Ахметов рассказал, какие отступные "Рома" заплатила донецкому клубу за переход Паулу Фонсеки.

Слова Ахметова приводит сайт телеканалов "Футбол 1/2".

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"Клуб заработал на уходе Фонсеки. Мы всегда зарабатываем, и это хорошо. У Паулу в контракте был пункт в 5 миллионов евро, но Рим был не готов платить 5 миллионов евро. По-моему, договорились на 1,5 миллиона евро", - сказал Ахметов.

Напомним, у Фонсеки оставался еще год контракта с "Шахтером", и "Роме" пришлось платить компенсацию.

Португальский тренер подписал контракт с итальянским клубом по схеме "2+1".

УНИАН также сообщал о том, что в "Шахтере" прокомментировали назначение нового тренера, которым стал португалец Луиш Каштру.