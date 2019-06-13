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Стало известно, за какую сумму Шахтер отпустил Фонсеку в Рому

12:26, 13 июня 2019
Футбол
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Паулу Фонсека / REUTERS

Слова Ахметова приводит сайт телеканалов "Футбол 1/2".

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"Клуб заработал на уходе Фонсеки. Мы всегда зарабатываем, и это хорошо. У Паулу в контракте был пункт в 5 миллионов евро, но Рим был не готов платить 5 миллионов евро. По-моему, договорились на 1,5 миллиона евро", - сказал Ахметов.

Напомним, у Фонсеки оставался еще год контракта с "Шахтером", и "Роме" пришлось платить компенсацию.

Португальский тренер подписал контракт с итальянским клубом по схеме "2+1".

УНИАН также сообщал о том, что в "Шахтере" прокомментировали назначение нового тренера, которым стал португалец Луиш Каштру.

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Теги: #Шахтер#Рома#Ринат Ахметов#Паулу Фонсека