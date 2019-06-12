"Давно следили": в Шахтере объяснили выбор нового тренера
Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин объяснил, почему при выборе главного тренера клуб остановился на кандидатуре португальца Луиша Каштру.
Об этом Палкин написал на своей странице в Facebook.
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"Это сильный и опытный специалист, за которым мы давно следили и возможности которого хорошо знаем. Нам импонирует его видение игры, понимание тренировочного процесса и умение работать с молодыми футболистами. Наш выбор полностью соответствует философии и стратегии клуба", - отметил Палкин.
"Уверен, вместе с Луишем Каштру "Шахтер" ждут новые победы и большие достижения", - добавил гендиректор "горняков".
Напомним, экс-тренер "Витории Гимарайнш" Каштру на посту главного тренера "Шахтера" сменил Паулу Фонсеку. Португалец подписал контракт, который рассчитан на два года.
УНИАН также сообщал о том, что Фонсека заявил о желании забрать в "Рому" игроков "Шахтера".