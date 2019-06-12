"Давно следили": в Шахтере объяснили выбор нового тренера

Гендиректор донецкого клуба Сергей Палкин прокомментировал назначение Луиша Каштру.

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин объяснил, почему при выборе главного тренера клуб остановился на кандидатуре португальца Луиша Каштру.

Об этом Палкин написал на своей странице в Facebook.

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"Это сильный и опытный специалист, за которым мы давно следили и возможности которого хорошо знаем. Нам импонирует его видение игры, понимание тренировочного процесса и умение работать с молодыми футболистами. Наш выбор полностью соответствует философии и стратегии клуба", - отметил Палкин.

"Уверен, вместе с Луишем Каштру "Шахтер" ждут новые победы и большие достижения", - добавил гендиректор "горняков".

Напомним, экс-тренер "Витории Гимарайнш" Каштру на посту главного тренера "Шахтера" сменил Паулу Фонсеку. Португалец подписал контракт, который рассчитан на два года.

УНИАН также сообщал о том, что Фонсека заявил о желании забрать в "Рому" игроков "Шахтера".