"У нас был козырь": Шевченко объяснил, за счет чего сборная Украины разбила Сербию

Главный тренер сборной Украины прокомментировал разгромную победу в квалификации Евро-2020.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал разгромную победу над сборной Сербии в матче третьего тура отбора на Евро-2020 (5:0).

Об этом Шевченко сказал в эфире телеканала "Футбол 1", передает dynamo.kiev.ua.

"Сербия выставила очень много атакующих игроков. Играли в три защитника, кажется, в первый раз. Но мы были готовы к этому, немножко изменили нашу тактическую схему и объяснили игрокам атаки, какие зоны они должны закрывать. Очень хорошо сработали наши фланги. И очень большую роль сыграло физическое состояние наших игроков, это был наш козырь", - подчеркнул Шевченко.

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Главный тренер сборной Украины также отметил реализацию команды:

"Голы были очень важны. Преимущество было с первых минут, и важно было это все реализовать. И Виктор Цыганков просто великолепно все исполнил. После этого стало легче, потому что сербы стали открываться. Но меня интересовали не контратаки, а целостность игры. Ребята очень хорошо контролировали мяч".

Шевченко подчеркнул, что футболисты сборной являются единым целым:

"Мне очень приятно, что у нас действительно коллектив. Мы проигрываем вместе и выигрываем вместе. Приятно отношение ребят, которые не делят здесь на клубы. Они могут по-разному мыслить, но в сборной становятся единым целым".

Напомним, в составе украинской сборной дублями отличились Виктор Цыганков и Евгений Коноплянка, а еще один мяч провел Роман Яремчук.

УНИАН провел онлайн-трансляцию матча Украина - Сербия.