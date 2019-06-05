"Там лисы живут": экс-игрок Шахтера рассказал о состоянии Донбасс Арены

Алексей Бахарев, который тренирует детей в Донецке, рассказал о стадионе Шахтера.

Экс-игрок "Шахтера", тренер ДЮСШ донецкого клуба Алексей Бахарев рассказал о нынешнем состоянии "Донбасс Арены".

Об этом Бахарев сказал в интервью сайту "Матч ТВ".

"Рядом рвалось, а так вроде стоит. Волной повредило одну часть, но стадион в принципе живой, надо его чистить, отмывать. Требуются серьезные вложения. Пока арену не трогают. Музей только открыли. Нет-нет, да и заглянут посетители. Я детей тоже водил. Прошелся, посмотрел", - сказал Бахарев.

Экс-футболист также отметил, что на поле "Донбасс Арены" живут лисы:

"Поле убитое, там лисы живут. Норы роют, на солнышке греются. Четыре штуки. Никак вывести их не могут. А может, не пытаются".

Также Бахарев рассказал о заброшенном состоянии бывшей базы "Шахтера" "Кирша":

"Бывшая база "Шахтера" Кирша закрыта, пользоваться ей нельзя. Проезжал как-то мимо - ужас, что творится. Лес, заросли, никому ничего не надо".

Как сообщал УНИАН, ранее житель Донецка показал нынешнее состояние "Донбасс Арены" на фото.