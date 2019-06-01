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Игроки Шахтера и Динамо присоединились к сборной Украины (фото, видео)

20:07, 01 июня 2019
Футбол
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Марлос прибыл в расположение сборной / фото: УАФ

Представители грандов украинского футбола "Шахтера" и "Динамо", а также "Зари" и "Александрии" присоединились к сборной Украины, которая в Харькове готовится к матчам квалификации Евро-2020.

Как сообщает официальный сайт УАФ, состав сборной пополнило 17 футболистов.

Вечером "желто-синие" провели первую тренировку в полном составе.

фото: УАФ

фото: УАФ

Видео опубликовал YouTube-канал FOOTBOOM.

Напомним, сборная Украины 7 июня сыграет против сборной Сербии, а 10 июня против сборной Люксембурга.

УНИАН также сообщал о том, что игроки сборной Украины сыграли в теннисбол на отжимания.

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Теги: #Динамо#Шахтер#сборная Украины