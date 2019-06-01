Игроки Шахтера и Динамо присоединились к сборной Украины (фото, видео)
20:07, 01 июня 2019Футбол
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Национальная команда продолжает подготовку к матчам отбора на Евро-2020 в полном составе.
Марлос прибыл в расположение сборной / фото: УАФ
Представители грандов украинского футбола "Шахтера" и "Динамо", а также "Зари" и "Александрии" присоединились к сборной Украины, которая в Харькове готовится к матчам квалификации Евро-2020.
Как сообщает официальный сайт УАФ, состав сборной пополнило 17 футболистов.
Вечером "желто-синие" провели первую тренировку в полном составе.
фото: УАФ
Видео опубликовал YouTube-канал FOOTBOOM.
Напомним, сборная Украины 7 июня сыграет против сборной Сербии, а 10 июня против сборной Люксембурга.
УНИАН также сообщал о том, что игроки сборной Украины сыграли в теннисбол на отжимания.
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