"Приедут домой подкачанными": футболисты сборной Украины сыграли в теннисбол на отжимания (видео)

Сборная Украины продолжает тренировочный сбор перед матчами квалификации Евро-2020.

Сборная Украины продолжает подготовку к матчам отбора на Евро-2020 против Сербии и Люксембурга. Украинские футболисты поработали с мячом, сыграв в так называемый теннисбол.

Видео были опубликованы на официальном канале УАФ в YouTubе, а также на канале FOOTBOOM.

Андрей Ярмоленко в паре с Романом Безусом сыграли против Игоря Пластуна и Романа Яремчука. Футболисты сражались на отжимания. По итогам встречи Ярмоленко и Безус отжались по 40 раз, а Пластун и Яремчук - по 60.

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"Для пляжа хорошо. Жены будут довольны. Ярема приедет подкачанным", - в шутку отметил Ярмоленко.

"Это достойно проиграть таким большим мастерам как Ярмоленко и Безус. Надо тренироваться и обязательно обыграем их через пару дней", - сказал Яремчук.

Также на тренировке команды Александр Зинченко и Евгений Коноплянка сразились в теннисбол против Руслана Малиновского и Марьяна Шведа. На видео во встрече лидировал дуэт Зинченко и Коноплянки.

Напомним, Украина сыграет против Сербии 7 июня, а против Люксембурга - 10 июня.

УНИАН также сообщал о том, что Андрей Шевченко сократил состав сборной Украины.