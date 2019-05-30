Дубль Цыганкова принес Динамо победу над Александрией в последнем туре УПЛ

"Динамо" завоевало серебро, а "Александрия" - бронзу чемпионата Украины.

В Александрии состоялся матч 32-го, заключительного тура украинской Премьер-лиги, в котором местная "Александрия" принимала киевское "Динамо". Встречались соответственно третья и вторая команды чемпионата. Динамовцы одержали победу над подопечными Владимира Шарана со счетом 2:0, сообщает официальный сайт УПЛ.

На 21-й минуте Цыганков вывел «Динамо» вперед после навеса Де Пены с левого фланга и скидки головой Русина.

На 70-й минуте тот же Цыганков удвоил преимущество «Динамо», сделав дубль. Мяч оказался в сетке после красивого сольного прохода капитана "Динамо".

Следует отметить, что две трети поединка, с 33-й минуты динамовцы провели в меньшинстве: Ахмед Алибеков получил вторую желтую и был удален.

"Динамо" набрало итоговые 72 очка в турнирной таблице и завоевало серебро. У "Александрии" - бронза.

Александрия - Динамо - 0:2

Голы: 0:1 – 21 Цыганков, 0:2 – 69 Цыганков.

Александрия – Панькив, Пашаев, Бухал, Бабогло, Лучкевич, Запорожан (Дедечко, 65), Ковалец (Пономарь, 74), Банада, Протасов, Задерака (Шастал, 70), Ситало.

Динамо – Бущан, Шабанов, Бурда, Миколенко, Кендзера (Шапаренко, 27), де Пена, Шепелев, Цыганков, Алибеков, Русин (Кравченко, 35), Беседин (Дуэлунд, 88).

Удаление: Алибеков (32).