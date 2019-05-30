Финал Лиги Европы Челси - Арсенал в Баку: как это было (фотогалерея)
29 мая на "Олимпийском" стадионе в Баку в финальном матче Лиги Европы лондонский "Челси" одержал победу над земляками - лондонским "Арсеналом" - и стал победителем турнира. Матч завершился со счетом 4:1.
Дублем в составе победителей отличился Эден Азар, для которого этот поединок, скорее всего, стал последним в "Челси". В ворота своего бывшего клуба - "Арсенала" - забил Оливье Жиру, ставший лучший бомбардиром Лиги Европы с 11 мячами. Еще один мяч в ворота "Канониров" отправил бразилец Педро. "Арсенал" смог ответить единственным голом Ивоби, который перед этим вышел на замену.
Сентиментальную нотку в финальное противостояние привнесло прощание с большим футболом голкипера "Канониров" Петера Чеха, который проводил последний официальный матч в карьере.
УНИАН проводил онлайн-трансляцию финальной игры.
Лучшие кадры с матча "Челси" - "Арсенал" - в фоторепортаже REUTERS.