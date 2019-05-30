Как Челси сокрушил Арсенал: онлайн финала Лиги Европы

В решающем поединке Лиги Европы встречались два английских клуба.

29 мая на "Олимпийском стадионе" в Баку состоялся финал Лиги Европы сезона 2018-2019, в котором сыграли "Челси" и "Арсенал".

УНИАН проводил онлайн-трансляцию матча Челси - Арсенал.

Челси – Арсенал - 4:1

Голы: 1:0 – 49 Жиру, 2:0 – 60 Педро, 3:0 – 65, пенальти Азар, 3:1 – 69 Ивоби, 4:1 –72 Азар.

Челси – Аррисабалага, Кристенсен, Эмерсон, Аспиликуэта, Давид Луиз, Ковачич (Баркли, 76), Жоржиньо, Педро (Виллиан, 71), Канте, Азар(Дзаппакоста, 89), Жиру.

Арсенал – Чех, Косьельни, Монреаль (Гендузи, 66), Колашинац, Папастатопулос, Торрейра (Ивоби, 67), Мэйтленд-Найлз, Джака, Озил(Уиллок, 77), Обамеянг, Ляказетт.

Предупреждения: Педро (56), Кристенсен (68).

Онлайн-трансляция матча

90+3 - Финальный свисток! На этом все! Челси - победитель Лиги Европы сезона-18/19.

88 - Замена у Челси. Вместо Азара выходит Дзаппакоста.

84 - "Канонир" Уиллок упустил шикарный шанс забить второй гол в ворота Челси, но не попал метров с 10 после хорошего паса от Ляказетта.

82 - Момент у Арсенала! Ляказетт и Обамеянг били фактически из пределов вратарской, но арбитр на линии зафиксировал офсайд.

81 - "Синие" продолжают разрывать футболистов в красной форме. Аспиликуэта с острого угла бил и едва не попал впритирку с дальней штангой!

79 - Виллиан мог забить пятый гол в ворота бедного Чеха, но голкипер дотянулся до мяча и перевел на угловой.

78 - Замена у "Канониров". Вместо Озила, который был абсолютно незаметным, вышел Уиллок.

77 - Пошел открытый футбол. Арсеналу действительно терять уже нечего...

76 - Замена у Челси. Вместо Ковачича вышел Баркли.

75 - Еще один удар Азара - парирует Чех.

72 - ГОЛ!!!! Похоже нет, камбека не будет! Челси вколачивает четвертый гол! Азар как на тренировке завершает комбинацию с участием Жиру. 4:1!

71 - Замена у Челси. Виллиан выходит вместо Педро.

70 - Это начало камбека?

69 - ГООООЛ забивает Арсенал!!! Мяч заметался в штрафной Челси, и Ивоби, который минутой ранее вышел на поле, слета вогнал мяч в дальний угол! 3:1.

66 - Сразу же двойная замена у Арсенала: Монреаль и Торрейра садятся на лавку, вместо них вышли молодой Гендузи и Ивоби.

65 - ГОООЛ! Азар очень хладнокровно бьет почти по центру, перехитрив Чеха! 3:0!!!

64 - Пенальти!!! Мэйтленд-Найлз толкает в спину Жиру! Это чистое нарушение!

60 - ГООООЛ! 2:0! Челси забивает второй гол, и шансы Арсенала на выигрыш трофея резко уменьшаются. Азар отдал мяч на Педро, который не без помощи рикошета заставил вновь капитулировать Чеха!

56 - Педро получил первое предупреждение в матче.

50 - Оливье Жиру забил в ворота своего бывшего клуба. В свое время француз провел 253 матча за Арсенал.

49 - ГОООЛ! Челси!!! Жиру! 1:0! Эмерсон вырезал мягкую подачу в центр штрафной, долговязый Жиру сложился вдвое и в падении головой отправил мяч точно в угол!

46 - В Баку начался второй тайм финального матча Лиги Европы. У команд без замен.

ПЕРЕРЫВ

45 - Арбитр ничего не добавил к основному времени первого тайма.

43 - Челси отодвинул игру от своих ворот и выглядит лучше во второй половине тайма.

39 - И снова герой - Петер Чех! На этот раз чешский ветеран потянул сложнейший удар Оливье Жиру в нижний угол!!!

34 - Наконец-то пришлось вступить в игру Петеру Чеху. Эмерсон получил мяч в штрафной Арсенала и пробил из-под защитника, находясь под небольшим углом к воротам. Вратарь "Канониров" отвел угрозу.

28 - Ух! Сочный удар от швейцарского хавбека Арсенала Джаки! Мяч чудом улетел не под перекладину, а парой миллиметров выше!..

26 - Одна из редких в первом тайме контратак Челси. Канте прострелил на Жиру, который очень неуклюже принял мяч и выпустил его за лицевую.

18 - Спорный эпизод с участием форварда "Канониров" Ляказетта. Француз вышел практически один на один с голкипером "Синих" и картинно "нырнул" на газон. Арбитр принял решение, что никакого пенальти нет.

15 - Жиру заработал штрафной для Челси. Азар подал, но никто за мяч даже не поборолся.

9 - Первый опасный момент! Крайний хавбек "Канониров" Мэйтленд-Найлз опасно прострелил справа, и неуверенно на выходе сыграл голкипер Челси Кепа. Он выбил мяч прямо на Обамеянга, но и тот в свою очередь промахнулся из выгодной позиции.

6 - Это последний матч в карьере голкипера Арсенала Чеха. Забавно, что летом он станет спортивным директором Челси, против которого играет прямо сейчас.

5 - Первые минуты проходят спокойно, мяч в основном в центре поля.

1 - Футболисты Арсенала развели мяч с центра.

Завершилась короткая церемония открытия финального матча. Команды уже на поле. Все готово к началу!

Челси - Арсенал: анонс финала Лиги Европы

Главным арбитром встречи назначен итальянец Джанлука Рокки.

Челси - Арсенал: прогноз букмекеров на финал Лиги Европы

"Олимпийский стадион" в Баку, на котором проходит финал:

Команды готовились к финалу в отличном настроении: