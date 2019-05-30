Как Челси сокрушил Арсенал: онлайн финала Лиги Европы
29 мая на "Олимпийском стадионе" в Баку состоялся финал Лиги Европы сезона 2018-2019, в котором сыграли "Челси" и "Арсенал".
УНИАН проводил онлайн-трансляцию матча Челси - Арсенал.
Челси – Арсенал - 4:1
Голы: 1:0 – 49 Жиру, 2:0 – 60 Педро, 3:0 – 65, пенальти Азар, 3:1 – 69 Ивоби, 4:1 –72 Азар.
Челси – Аррисабалага, Кристенсен, Эмерсон, Аспиликуэта, Давид Луиз, Ковачич (Баркли, 76), Жоржиньо, Педро (Виллиан, 71), Канте, Азар(Дзаппакоста, 89), Жиру.
Арсенал – Чех, Косьельни, Монреаль (Гендузи, 66), Колашинац, Папастатопулос, Торрейра (Ивоби, 67), Мэйтленд-Найлз, Джака, Озил(Уиллок, 77), Обамеянг, Ляказетт.
Предупреждения: Педро (56), Кристенсен (68).
Онлайн-трансляция матча
90+3 - Финальный свисток! На этом все! Челси - победитель Лиги Европы сезона-18/19.
88 - Замена у Челси. Вместо Азара выходит Дзаппакоста.
84 - "Канонир" Уиллок упустил шикарный шанс забить второй гол в ворота Челси, но не попал метров с 10 после хорошего паса от Ляказетта.
82 - Момент у Арсенала! Ляказетт и Обамеянг били фактически из пределов вратарской, но арбитр на линии зафиксировал офсайд.
81 - "Синие" продолжают разрывать футболистов в красной форме. Аспиликуэта с острого угла бил и едва не попал впритирку с дальней штангой!
79 - Виллиан мог забить пятый гол в ворота бедного Чеха, но голкипер дотянулся до мяча и перевел на угловой.
78 - Замена у "Канониров". Вместо Озила, который был абсолютно незаметным, вышел Уиллок.
77 - Пошел открытый футбол. Арсеналу действительно терять уже нечего...
76 - Замена у Челси. Вместо Ковачича вышел Баркли.
75 - Еще один удар Азара - парирует Чех.
72 - ГОЛ!!!! Похоже нет, камбека не будет! Челси вколачивает четвертый гол! Азар как на тренировке завершает комбинацию с участием Жиру. 4:1!
71 - Замена у Челси. Виллиан выходит вместо Педро.
70 - Это начало камбека?
69 - ГООООЛ забивает Арсенал!!! Мяч заметался в штрафной Челси, и Ивоби, который минутой ранее вышел на поле, слета вогнал мяч в дальний угол! 3:1.
66 - Сразу же двойная замена у Арсенала: Монреаль и Торрейра садятся на лавку, вместо них вышли молодой Гендузи и Ивоби.
65 - ГОООЛ! Азар очень хладнокровно бьет почти по центру, перехитрив Чеха! 3:0!!!
64 - Пенальти!!! Мэйтленд-Найлз толкает в спину Жиру! Это чистое нарушение!
60 - ГООООЛ! 2:0! Челси забивает второй гол, и шансы Арсенала на выигрыш трофея резко уменьшаются. Азар отдал мяч на Педро, который не без помощи рикошета заставил вновь капитулировать Чеха!
56 - Педро получил первое предупреждение в матче.
50 - Оливье Жиру забил в ворота своего бывшего клуба. В свое время француз провел 253 матча за Арсенал.
49 - ГОООЛ! Челси!!! Жиру! 1:0! Эмерсон вырезал мягкую подачу в центр штрафной, долговязый Жиру сложился вдвое и в падении головой отправил мяч точно в угол!
46 - В Баку начался второй тайм финального матча Лиги Европы. У команд без замен.
ПЕРЕРЫВ
45 - Арбитр ничего не добавил к основному времени первого тайма.
43 - Челси отодвинул игру от своих ворот и выглядит лучше во второй половине тайма.
39 - И снова герой - Петер Чех! На этот раз чешский ветеран потянул сложнейший удар Оливье Жиру в нижний угол!!!
34 - Наконец-то пришлось вступить в игру Петеру Чеху. Эмерсон получил мяч в штрафной Арсенала и пробил из-под защитника, находясь под небольшим углом к воротам. Вратарь "Канониров" отвел угрозу.
28 - Ух! Сочный удар от швейцарского хавбека Арсенала Джаки! Мяч чудом улетел не под перекладину, а парой миллиметров выше!..
26 - Одна из редких в первом тайме контратак Челси. Канте прострелил на Жиру, который очень неуклюже принял мяч и выпустил его за лицевую.
18 - Спорный эпизод с участием форварда "Канониров" Ляказетта. Француз вышел практически один на один с голкипером "Синих" и картинно "нырнул" на газон. Арбитр принял решение, что никакого пенальти нет.
15 - Жиру заработал штрафной для Челси. Азар подал, но никто за мяч даже не поборолся.
9 - Первый опасный момент! Крайний хавбек "Канониров" Мэйтленд-Найлз опасно прострелил справа, и неуверенно на выходе сыграл голкипер Челси Кепа. Он выбил мяч прямо на Обамеянга, но и тот в свою очередь промахнулся из выгодной позиции.
6 - Это последний матч в карьере голкипера Арсенала Чеха. Забавно, что летом он станет спортивным директором Челси, против которого играет прямо сейчас.
5 - Первые минуты проходят спокойно, мяч в основном в центре поля.
1 - Футболисты Арсенала развели мяч с центра.
Завершилась короткая церемония открытия финального матча. Команды уже на поле. Все готово к началу!
Челси - Арсенал: анонс финала Лиги Европы
Главным арбитром встречи назначен итальянец Джанлука Рокки.
Челси - Арсенал: прогноз букмекеров на финал Лиги Европы
"Олимпийский стадион" в Баку, на котором проходит финал:
Команды готовились к финалу в отличном настроении: